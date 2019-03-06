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是否接受徵召選總統 韓國瑜：完全不在考量內

最新更新：2019/03/06 13:08
中華民國工商協進會6日在台北君品酒店舉行第25屆第4次理監事聯席會議，高雄市長韓國瑜（前右）出席，並受邀演講，入場時向工商協進會理事長林伯豐（前左）握手致意。中央社記者張新偉攝 108年3月6日
中華民國工商協進會6日在台北君品酒店舉行第25屆第4次理監事聯席會議，高雄市長韓國瑜（前右）出席，並受邀演講，入場時向工商協進會理事長林伯豐（前左）握手致意。中央社記者張新偉攝 108年3月6日

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）高雄市長韓國瑜被視為國民黨內2020總統選舉熱門人選，對於是否可能接受徵召，他今天說，「完全不在考量內」，根本不可能討論這個問題，接下來心思全力放在拚高雄經濟。

工商協進會今天召開第25屆第4次理監事聯席會議，工商協進會理事長林伯豐及理監事均出席，會中邀請韓國瑜以「南方崛起高雄首富」為題發表演講。

中國國民黨主席吳敦義日前透露總統提名不排除徵召，媒體會前詢問是否可能接受徵召，韓國瑜表示，「完全不在我個人的考量之內」，現在根本不可能討論這問題，將所有心思全力放在拚高雄經濟。

韓國瑜表示，到台北的主要目的是向上市櫃企業家介紹高雄投資環境，每一個產業都代表提供不同的就業機會，高雄歡迎所有投資案，「開餐廳不怕肚子大的。」（編輯：黃瑞弘）1080306

中華民國工商協進會6日在台北君品酒店舉行第25屆第4次理監事聯席會議，高雄市長韓國瑜（左2）受邀演講，入場時向與會來賓逐一握手致意。中央社記者張新偉攝 108年3月6日
中華民國工商協進會6日在台北君品酒店舉行第25屆第4次理監事聯席會議，高雄市長韓國瑜（左2）受邀演講，入場時向與會來賓逐一握手致意。中央社記者張新偉攝 108年3月6日
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