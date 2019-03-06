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台灣關係法40週年 吳釗燮應邀赴洛杉磯演講

最新更新：2019/03/06 13:39

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）台灣關係法立法40週年，外交部今天表示，外交部長吳釗燮應洛杉磯世界事務協會（Los Angeles World Affairs Council）邀請，將於11日以台美夥伴關係為題發表演說。

外交部指出，吳釗燮將於11日在洛杉磯世界事務協會午餐會中，以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」（Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific）為題發表專題演說。

洛杉磯世界事務協會網站上有關這場演講的網頁，以「台灣外交部長」介紹吳釗燮，並附上中華民國國旗。這場演講將於洛杉磯Millennium Biltmore Hotel飯店舉行。

洛杉磯世界事務協會是無黨派色彩的非營利組織，成立至今已超過60年，旨在促進美國人民與外界交流，歷年邀請國際事務領域重要人士赴洛城演說，包括超過250名外國元首與政府官員等。

台灣的外交部長過去也曾應洛杉磯世界事務協會邀請到洛杉磯發表演講，例如，2013年3月，時任外交部長林永樂應邀以「台美關係－在政治、經濟與安全的堅強親密夥伴」為題發表演講。（編輯：林興盟）1080306

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