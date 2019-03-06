鄭文燦白宮打卡 柯文哲：華府行AIT安排

（中央社記者梁珮綺台北6日電）桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌先後出訪美國，台北市長柯文哲今天指出，外交要很多人一起做才有辦法；至於訪美行程，他強調，自己「客隨主便」，華府行程全權由AIT安排。

柯文哲上午到白石湖休閒農業區，與民主進步黨台北市議員高嘉瑜製作草莓果醬、體驗窯烤pizza，接受媒體訪問時，做上述表示。

鄭文燦、林右昌先後出訪美國，鄭文燦並在臉書貼文指自己到華盛頓特區會晤白宮、國防部及國務院的官員，同時放上自己在前美國國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片，還標籤「白宮原來這麼大」。

對此，柯文哲表示，「台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣」，認為要很多人被看見，台灣才會被看見，「外交要很多人一起做才有辦法」。

有媒體詢問他會不會將白宮列入行程，柯文哲說，他的態度是不會特別要去哪，「華府行程就拜託AIT處理，客隨主便」，AIT安排他去哪，他就去哪，「這樣比較簡單」。

另外，台灣國辦公室主任陳峻涵矢言在柯文哲出訪美國時「如影隨形」，更表示自己在華僑贊助下，將與柯文哲搭乘同班飛機赴美。市府顧問蔡壁如今天說，呼籲陳峻涵用民主方式表達訴求及理念，不應該跑到別人國土上做不理性表達，「根本丟台灣人的臉」。（編輯：戴光育）1080306