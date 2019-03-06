國共論壇是否復辦 國民黨：謹慎考量

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨發言人歐陽龍今天表示，國共論壇已停辦2年，今年是否舉行，會謹慎考量；黨主席吳敦義考量今年是選舉年，又受國家機密保護法的約束，到目前為止還未定調要去或不去。

吳敦義日前接受媒體專訪時指出，今年520後，他赴陸就不必函請總統府同意，但畢竟5月面臨黨內初選緊鑼密鼓，也是很重要的關鍵時刻，「我會謹慎考量，究竟是否到大陸訪問。」

歐陽龍下午在國民黨中常會後轉述指出，由於近日各界關注兩岸議題，國民黨文傳會和大陸事務部特別提供國民黨和平發展兩岸論述以及兩岸溝通的相關資料給中常委。

兩岸溝通部分，資料提及，國民黨自2005年以來定期舉行兩岸交流及協商，包括國共論壇、兩岸領導人會晤、兩黨對話交流、基層黨際交流等。但自2017年以來，吳敦義受制於「國家機密保護法」約束，按照過往時程，國共論壇已經停辦2年，今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量。

謹慎考量的因素為何，歐陽龍指出，吳敦義有提及，今年適逢選舉年，再加上民進黨正打算修法延長赴陸解禁時間，若定調要舉辦國共論壇，結果最後這會期修法通過延長解禁時間，而不能去了呢。

歐陽龍並說，國共論壇也需要長時間的前置作業，因此，到現在為止都沒有定調會去或是不會去。

根據國民黨這份資料，在和平發展的兩岸論述部分，吳敦義已多次表明，中共總書記習近平日前發表的「告台灣同胞書」中所提「一國兩制」，僅是習近平對未來的期望，而非共識。

國民黨兩岸政策的立場是在中華民國憲法架構下，維持不統、不獨、不武的現狀，並且在「九二共識、一中各表」的基礎上，確保兩岸和平穩定發展，推動兩岸交流，恢復兩岸制度化協商，擴大交流層面。

國民黨會依據2005年「連胡5項願景」以及前總統馬英九8年主政期間的基本方針，持續推動各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。

此外，國民黨中常會也針對去年九合一選舉違紀問題，通過69人的考紀處分，其中68人遭到開除或撤銷黨籍，1人保留再議。另也有中常委提案，請黨中央擬定各縣市黨部志工招募辦法。（編輯：謝佳珍）1080306