韓國瑜不考量被徵召選總統 國民黨：尊重

（中央社記者余祥台北6日電）高雄市長韓國瑜今天針對是否可能接受國民徵召黨參選總統時說，「完全不在考量內。」國民黨發言人歐陽龍表示，尊重韓國瑜的說法，歡迎有志參選的所有黨員參加黨內初選。

國民黨總統初選定案為7成民調、3成黨員投票決定，不過，國民黨主席吳敦義日前透露總統提名不排除徵召，被外界解讀為在幫民調最高的韓國瑜鋪路。

韓國瑜今天北上演講，出席工商協進會聯席會議。媒體詢問是否可能接受徵召，韓國瑜說，「完全不在我個人的考量之內」，現在根本不可能討論這問題，將所有心思全力放在拚高雄經濟。

歐陽龍對於韓國瑜的說法，表示尊重。韓國瑜最近都在高雄拚經濟，很辛苦，歐陽龍希望大家要多鼓勵他，至於韓國瑜是否有這個心要參選，可能他也要跟家人討論。

歐陽龍說，這次很多人都希望韓國瑜出來選，但要尊重他個人意願，以及要看每天民意和輿情的變化。現在總統初選已經訂定辦法就是七三制，期程也定案，將在7月全國代表大會通過提名人選，這個方向很清楚，歡迎所有願意服務的黨員一起參加初選。

歐陽龍說，這次國民黨內很多「太陽們」出來選，主要就是國民黨有很多資歷完整、有能力做國家領導人的人願意出來替大家服務，所謂爭取大位不是享受權利，而是奉獻和服務。（編輯：楊凱翔）1080306