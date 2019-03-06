稱大馬沒有同性戀 大馬部長言論惹議

（中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電）馬來西亞旅遊、藝術及文化部長日前訪問德國，被當地媒體詢問馬來西亞是否為同性戀者的安全旅遊目的地時，竟直指馬來西亞沒有同性戀，引發各界嘩然。

根據「光明日報」引述德國柏林晨報（Berliner Morgenpost）報導，馬來西亞旅游、藝術及文化部長莫哈末丁（Mohammadin Ketapi）日前赴德國參與「2019年柏林國際旅展」宣傳馬來西亞旅遊觀光，被當地媒體詢問馬來西亞是否為同性戀者的安全旅遊目的地時，他竟回應，「同性戀？我不認為我們的國家有同性戀者。我甚至無法確定這個是否安全。」

這項旅展是德國柏林規模最大的國際旅展，馬來西亞是參展單位之一。

莫哈末丁這番言論傳回馬來西亞後，引起網友嘩然，認為他的言論除了凸顯無知外，也認為大馬旅遊部長出國反而是幫大馬扣分。

在這個展覽舉辦前，德國綠黨（Greens）議員貝克（Volker Beck）曾抗議馬來西亞參與這項國際旅展，並指「恐同症與反猶太主義者不能成為夥伴國家」。

其實，大馬這些年來在處理同性戀、雙性戀與跨性別者（LGBT）的議題上一直備受人權組織批評。馬來西亞人權委員會在去年12月發表的報告中闡明，馬來西亞的LGBT族群在5項領域，即尊嚴、職場、教育、醫療與居住等議題上都面臨歧視。

另外，馬來西亞首相馬哈地今年9月也曾公開強調，雖然西方國家將同性戀及同性婚姻視為人權，但是馬來西亞不會承認同性戀、跨性別者及同性婚姻。（編輯：周永捷）1080306