立委補選催票 民進黨推聯合競選MV

（中央社記者葉素萍台北6日電）4席立委補選16日投票，民主進步黨秘書長羅文嘉今天公布「為台灣行作伙」聯合競選MV催票；行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、立委蕭美琴等人都將出席造勢活動，力挺民進黨新北市立委候選人余天。

羅文嘉今天召開記者會公布「為台灣行作伙」聯合競選MV。

民進黨指出，這次與滅火器樂團合作，授權「早安台灣 A New Day」歌曲製作3位立委候選人聯合競選MV，MV中展現台灣人充滿希望與朝氣，在這塊土地所散發出的迷人光芒，都是來自每一個勇敢做夢，不願認輸的人，而在改革的路上民進黨始終堅定與台灣「行作伙」。

羅文嘉表示，距離補選剩下10天，從今天晚上開始，這支為3個候選人所做的「為台灣行作伙」MV就會在網路上播放。

另外，羅文嘉也說，明晚將邀請行政院政務委員唐鳳與余天一起直播；3月10日下午民進黨會在台南為立委候選人郭國文舉辦造勢活動；3月10日晚上將在三重為余天舉辦造勢晚會；3月14日於彰化為候選人黃振彥辦造勢活動。

民進黨立委蕭美琴10日晚間將與文化部長鄭麗君共同出席余天造勢晚會。此外，行政院副院長陳其邁與交通部長林佳龍、時代力量立委林昶佐與民進黨發言人李晏榕、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌10日晚間都將出席，為余天加油。

蕭美琴今天出席記者會表示，民進黨經歷去年九合一選舉，現在需要所有鄉親跟民進黨走在一起，給民進黨力量，面對這次補選。

蕭美琴說，台灣政壇充斥華麗口號、民粹語言，都想用速成方式博取選民認同，但最終來講，理念能否永續、政治工作是否能長久，最重要還是要跟人民站在一起；就像影片中的精神，3位立委候選人都非常貼近基層，雖然沒有虛華的口號，但都代表著來自地方的力量，在最基層聆聽人民的聲音。

民進黨發言人李問表示，民進黨推出的立委候選人絕對禁得起所有的考驗，拜託「一府、二鹿、三重埔」台南、彰化、三重埔的所有選民，16日將選票投給民進黨提名的3位立委候選人，讓這關鍵3席作伙前進立法院共同打拚。（編輯：謝佳珍）1080306