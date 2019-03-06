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王金平明宣布參選總統 將邀各行業代表站台

最新更新：2019/03/06 19:21
前立法院長、國民黨立委王金平7日將召開記者會宣布參選總統。（中央社檔案照片）
前立法院長、國民黨立委王金平7日將召開記者會宣布參選總統。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北6日電）前立法院長、國民黨立委王金平明天將召開記者會宣布參選總統，將請來農業、科技、教育、年輕等多元的各行各業代表，現任立委包括廖國棟等人也將到場，但不會邀請黨內大老站台。

王金平明天將在台北國際會議中心召開記者會，宣布投入2020年總統大選，王金平辦公室透露，因為信義計畫區開發的過程，最先開發包括展覽館、凱悅飯店、國際會議中心，世貿大樓，這4項建築成為信義計畫區開發的開端，也是台灣經濟貿易發展的大門，想藉此告訴民眾，發展經濟，莫忘初衷。

外界關心明天的記者會上，是否會邀請到黨內大老與會，但據了解，王金平明天的記者會上，並不會黨政大老或縣市長站台，反倒是會邀請到各行各業的代表，包括勞工、農業、科技、升技、年輕、教育、體育等代表，欲展現出台灣社會的生命力。

雖然不會請到黨政大老或縣市首長與會，但王金平仍會邀請到現任以及卸任立委參加記者會，據了解，現任立委包括國民黨立委李彥秀、江啟臣、廖國棟、柯志恩等近10人都將到場。（編輯：林孟汝）1080306

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