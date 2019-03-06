蔡總統可望獲提名 陳明文：連任有三挑戰

（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨總統初選日程出爐，民進黨立委陳明文今天表示，支持總統蔡英文連任是全黨共識，但面對2020年，蔡總統有三大挑戰，包括主權優先還是經濟優先、執政現實與進步價值取得最大公約數，以及中國的分化。

儘管連任面臨重重挑戰，但陳明文認為只要可以克服，評估仍有機會勝選。

民進黨中常會今天通過總統、立委初選時程，總統初選預計18日至22日領表登記，人選4月中旬出爐；區域立委25日至29日領表登記，預計5月下旬完成提名。總統蔡英文先前已宣布將競選連任。

被視為英系的民進黨中常委陳明文，也曾擔任民進黨選舉對策委員會召集人。他下午受訪表示，民進黨各派系包括新潮流、正國會等各派系一致支持總統蔡英文連任，這是全黨共識、無庸置疑。

面對明年總統大選民進黨有多少勝算，陳明文說，首先要喚起台灣人民對主權的重視，民進黨主張台灣主體性、守護台灣主權；國民黨就是九二共識，中共領導人習近平明確說九二共識就是一個中國、一國兩制，因此2020年將是台灣主權保衛戰。

他分析，國民黨內部目前儘管多個太陽爭出線，但應該會整合出一組人馬，兩黨對決，民進黨還是有機會。

至於台北市長柯文哲參選與否，他認為，柯文哲從台北市長連任一役已經感受到與民進黨沒有整合的話，就會出現危機；因此，柯文哲若要參選總統會重蹈市長連任危機，造成蔡總統與柯文哲都落選，「這是數學問題，不是政治問題」，必須審慎評估。

民進黨18日至22日展開領表登記作業，3月16日台南市等4席立委才補選結束，由於前行政院長賴清德近期都在台南輔選，因此傳出「卡賴」之說。陳明文說，賴清德自始至終沒有說過要選總統，為什麼會有「卡」的問題。

陳明文說，初選時程表黨內討論很久，都希望初選盡早啟動，預計5月總統與立委初選全部底定。

陳明文也分析蔡總統連任之路有三大挑戰，第一，主權優先還是經濟優先。他說，對20幾歲年輕人而言，民主是與生俱來，很難體會民進黨人過去為了爭民主、自由、人權不顧生命危險的情況，因此要求「顧腹肚、拚經濟」。

他說，從經濟面而言，2016年蔡政府執政後，整體經濟穩定成長，對手就放大農產品產銷失衡問題歸咎中國因素，引導經濟重於主權，但民進黨認為要守護台灣主體性，不能承認一個中國。

第二大挑戰是執政後在現實與推動進步價值兩者間如何取得最大公約數，他以老車淘汰為例說，對手一句話說「消滅老車」，執政者要花多少時間解釋不是消滅老車，而是淘汰烏賊車，執政後，有執政的務實考量，必須兼顧理想與現實的平衡。

第三大挑戰是中國因素，他指出，中國無所不用其極想要併吞台灣，不只是飛彈對準台灣，更積極建立網軍攻擊台灣、分化台灣內部的團結，激化藍綠的對立，有計畫性、系統性且全面性攻擊，目前台灣人民好像「溫水煮青蛙」，蔡總統尋求連任必須面對這三大挑戰，問題多而複雜，必須要一一克服。（編輯：林孟汝）1080306