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網路號召聚眾鬥毆 行政院擬修法加重刑責

最新更新：2019/03/06 20:22

（中央社記者葉素萍台北6日電）行政院長蘇貞昌今天聽取內政部警政署「網路號召偶發性聚眾之處置作為」報告後指出，針對聚眾鬥毆，已請政務委員羅秉成召集相關部會研修法案加重刑責，盼速擬具草案陳報政院。

蘇貞昌今天主持「108年第1次治安會報」時表示，民眾不會去區分中央或地方機關，中央及地方是一個團隊，因此要同心協力，共同做好治安工作。蘇貞昌指出，他本人親自主持治安會報，該會報不能只著重數據或流於形式主義，各機關需展現決心及態度，讓治安真正做到「安」，讓民眾有感。

近期發生的嚴重治安事件，蘇貞昌責請內政部警政署要求各轄區主管及同仁，確實做好治安維護及毒品防制等工作，以維護社會秩序。

有關近期即將舉行的立法委員補選，蘇貞昌請法務部、內政部警政署加強查緝賄選。

對於交通部觀光局提出「外籍旅客集體脫團事件檢討改善及策進作為」報告，蘇貞昌表示，「觀宏專案」是政府推動的新南向政策，針對去年12月25日發生的外籍旅客集體脫團事件，請相關部會藉由檢視其他國家的相關案例，迅速改善作業程序，積極提出解決方法，「避免重蹈覆轍，並持續延攬東南亞旅行團來台觀光」。

蘇貞昌要求交通部觀光局與內政部移民署及警政署等相關單位加強橫向聯繫，必要時請政務委員張景森督導跨部會協商，希望勿因單一事件影響台灣開發新南向客源的努力，台灣十分歡迎各國觀光客來台。

另外，蘇貞昌聽取內政部警政署「網路號召偶發性聚眾之處置作為」報告後指出，針對聚眾鬥毆，已請政務委員羅秉成召集相關部會研修法案加重刑責，盼儘速擬具草案陳報行政院。（編輯：蘇志宗）1080306

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