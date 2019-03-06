好書自己送上門 蔡總統買齊世界史回家看

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文日前到水準書店買了19本書，其中有8本是八旗出版的「興亡的世界史」；出版社送幾本書要給蔡總統，但她堅持付錢，因為這樣才能把書拿回家看，而不是留在府檔案室。

八旗文化主編王家軒今天透過臉書貼文「總統的閱讀課」，他提到，出版社知道蔡總統愛歷史，希望能讓總統看好、看滿。當時總統前往水準書店買書，書店陳列出的世界史系列只有9本，於是試著聯絡看看，要把書送給總統，在總統府幕僚大力協助下，他們有機會拜訪總統府。

總統府發言人林鶴明今晚表示，由於王家軒是今年台北書展編輯獎的得主，蔡總統基於鼓勵出版業，欣然答應這次約會。不過，蔡總統也表明不接受贈送，她決定自己花錢把這套自己送上門的書買下來，帶回家慢慢看。

王家軒在臉書也分享這場會面過程，他透露，蔡總統談起各國歷史文化如數家珍，蔡總統並認為，台灣對整個中亞的理解非常貧乏，從中國的角度來看就是一個元朝，古代中國人寫的歷史只有一件張騫通西域，連匈奴也還是「奴」，充滿歧視意味。

蔡總統提到，一直少一本很全面的韓國通史。有次她向韓國人索取好的韓國史，結果韓國人給她的居然是英文的，她自嘲現在「走投無路」，只好看英文版的韓國史。

除了中亞、韓國，蔡總統也涉獵以色列、印度、東南亞等歷史。王家軒認為，蔡總統感興趣，應該是因為「在強權夾縫中生存的小國」以及「與台灣一樣都得面臨中國因素的壓力」的國家。

蔡總統還提到，有時候她會想如果像美國鄉下的農夫一樣，一輩子在田園裡生活，多麼舒服清幽，但轉念又想，那樣不好，還是台灣好，精彩，有意義，「但是，這樣確實剝奪了我很多讀書的時間」。王家軒說，蔡總統真的是一個愛書人。

王家軒透露，讀書共和國與八旗送給蔡總統12本書，不過，蔡總統堅持為了能讓她把書拿回家看，而不是留在總統府的檔案室，所以「她付了錢」。（編輯：楊凱翔）1080306