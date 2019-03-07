拜會美眾院議長辦公室 鄭文燦盼台灣民主不受威脅

桃園市長鄭文燦美東時間6日拜會美國眾議院議長辦公室，由裴洛西國安顧問接見，鄭文燦傳達台灣民主自由現狀不受外力威脅的期望。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年3月7日

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）桃園市長鄭文燦今天拜會美國眾議院議長辦公室，由裴洛西國安顧問接見，鄭文燦傳達台灣民主自由現狀不受外力威脅的期望。雙方並未觸及總統蔡英文受邀國會演說議題。

鄭文燦今天結束華府3天訪問行程，搭火車轉往紐約。他在離開前接受訪問時表示，華府訪問3天成果豐碩，除了前往白宮國安會，與國務院及國防部官員會晤、拜會美國聯邦參眾兩院議員、6個華府智庫外，也前往自由之家與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室拜會。

議長辦公室由國安顧問派克（Wyndee Parker）代表裴洛西接見，雙方談及台美交流，鄭文燦也重申台灣在維護現狀的努力，以及對台灣民主自由現狀不受其他外力威脅的期望。

美國友台議員日前曾致函裴洛西，呼籲邀請蔡總統到國會發表演說，被問到是否有觸及這個議題時，鄭文燦表示沒有談到。

談及華府訪問高規格，鄭文燦表示，前新北市長朱立倫也曾前往白宮國安會拜會，但當時他是以總統候選人身份前往。他此行是以地方首長、現任公職身分，代表美方對台灣民主的支持，他也傳達台灣主張，盼增進台美之間友誼與信任。

他指出，接待規格有所突破是因為台灣旅行法通過，讓台美高層互訪常態化，能進入白宮艾森豪大樓、國務院，見到相關等級官員，對未來台美建立更好交流模式是重要一步。美國在台協會（AIT）臉書、國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）推特官網都主動貼出照片，顯示美方重視這次來訪。

訪美行程引發外界「蔡鄭配」聯想，鄭文燦四兩撥千斤表示，此行沒有帶政治目的，不是為選總統而來，能為台美關係增溫、加分，讓台美距離更短，交流更常態化，就是他此行要扮演的角色。（編輯：林憬屏）1080307