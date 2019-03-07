王金平雨中宣布參選總統：給我4年讓台灣發光

前立法院長、國民黨立委王金平（前中）7日上午在在台北國際會議中心頂樓召開記者會，宣布參選2020年總統。他說，將結合各行各業的力量，展現台灣的生命力，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。中央社記者謝佳璋攝 108年3月7日

（中央社記者劉冠廷台北7日電）前立法院長、國民黨立委王金平今天宣布參選總統，他表示，未來4年，是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻；給他4年，他有自信可以帶領大家，實現願景，讓台灣發光發熱。

王金平上午在台北國際會議中心召開記者會，正式宣布參選2020年總統。雖然現場氣溫偏低、雨勢不斷，仍吸引大批支持者到場站台，近300人將現場擠得水泄不通，場面熱鬧，「總統好」、「凍蒜」聲不斷。

多位中國國民黨立委包括顏寬恒、蔣萬安、柯志恩、呂玉玲、廖國棟等，以及前彰化縣長卓伯源、前考試院長許水德、前內政部長李鴻源、前經濟部長王志剛等人，都到場參加。

王金平身穿灰色西裝搭配紫色領帶，胸前別上國旗徽章，在國旗歌背景音樂下，帶領代表百工百業的年輕人步入舞台，象徵著台灣社會的生命力，王金平在致詞時表示，今天和他一起走出來，站在這裡的朋友，代表著台灣多元的生命力，他鄭重宣布，參選2020年中華民國總統。

前立法院長、國民黨立委王金平7日在台北國際會議中心頂樓舉行記者會，正式宣布參選2020總統，現場民眾揮舞國旗高喊當選。中央社記者謝佳璋攝 108年3月7日

王金平強調，他決定站出來，以堅定的信心和決心，結合各行各業的力量，再一次展現台灣的生命力，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。

他說，台灣是世界不可或缺的一部分，要讓世界看到台灣的貢獻，沒有台灣的研發，蘋果的智慧型手機無法上市。

針對兩岸關係，王金平指出，台灣與大陸的關係，是「中華兒女，本是同根生」，台灣是世界華人圈的驕傲，也是中華民族未來的希望，人類必須終結戰爭，否則戰爭將終結人類，因此，兩岸必須終結戰爭，否則，戰爭將終結大陸與台灣。

王金平也說，台灣有堅強的實力、旺盛的生命力，可以造就強大的國力，卻因為錯誤的政策與不作為，阻礙前進的腳步，例如一例一休缺乏彈性，讓勞資雙方都面對現實的困難；近20年來能源政策的不作為，與意識形態之爭，造成企業人才日漸流失，投資環境日趨惡劣；軍公教警消年金的改革，欠缺公平與合理性，讓人民對政府失去信心。

此外，記者會也邀請鋼琴家黃凱盈現場演奏，並介紹王金平的競選LOGO，黃凱盈說，「王金平」從中間切開，是左右兩邊完全對稱，代表著人民不管站在哪一邊，都能受到公平對待。

國民黨中常會日前決議總統初選採7成民調、3成黨員投票決定，目前表態角逐者包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人。（編輯：林興盟）1080307