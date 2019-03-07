鄭文燦談2020 不選總統也不搭檔競選

桃園市長鄭文燦訪問紐約，被問及是否會與總統蔡英文搭檔競選，他表示沒有要選總統，也沒有要搭配選副總統。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年3月7日

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）桃園市長鄭文燦訪問華府獲高規格接待，被問及是否會與總統蔡英文搭檔競選，他說很樂意為台灣多做事，這次訪美目的是交流學習，「沒有要選總統，也沒有要搭配選副總統」。

鄭文燦結束華府3天訪問行程，傍晚抵達紐約皇后區法拉盛與僑界餐敘。晚宴前鄭文燦出席記者會，談及華府參訪心得、城市交流願景，並在回應是否會與蔡總統搭檔投入2020年大選時，作上述表示。

鄭文燦昨天透過臉書透露前往白宮、國防部與國務院拜會，分享他站在白宮建築旁艾森豪行政大樓內前美國國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片，並用標籤寫「白宮原來這麼大」，但部分人士質疑拍照地點不算白宮。

鄭文燦解釋，艾森豪行政大樓是白宮幕僚單位辦公地點，為白宮國安會所在處，朱立倫前幾年競選總統時也進去過，「我跟他是一樣的，同樣進那個building（建築），所以我跟媒體開玩笑說『朱立倫去艾森豪大樓叫做進白宮，鄭文燦去艾森豪大樓不叫進白宮』，當然這是媒體不了解所製造的問題」。

他表示，美方可能評估他擔任直轄市長，在政治及政策意見上有一定代表性，所以做出比較好的安排，讓高層交流有相當的突破。

鄭文燦說，希望不只突破接待規格，也能拉近台美距離，增加彼此互信，未來台灣在民主、安全、經濟發展上得到更大支持，「無論怎麼說，美方支持都是善意，我們都是很感謝的」。

今天稍早，鄭文燦拜會聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室，與議長國安顧問派克（Wyndee Parker）交流。鄭文燦說，雙方沒有討論多位國會議員2月致函敦促裴洛西邀請蔡總統赴美國會演說一事。

至於華府4月舉辦台灣關係法40週年慶祝活動，是否會邀台灣高層官員參與，鄭文燦表示不知情，「這是外交部的事情，屬於外交部的事情就不要問我了」。

談及桃園城市交流，鄭文燦說，希望各航線順暢，航班與航點增加；美中貿易談判過程中，桃園更多企業得到美國企業支持；結交更多姊妹市，交流城市治理經驗。

駐紐約辦事處長徐儷文、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長彭良治等約200人出席晚宴，向來友台的前美國副總統錢尼國安顧問葉望輝（Stephen Yates），也以華府國際顧問公司（DC International Advisory）總裁身分出席。（編輯：廖漢原）1080307