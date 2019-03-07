美宗教大使訪台 外交部：強化台灣區域連結能量

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）將來台參加區域宗教自由論壇。外交部今天表示，盼藉此強化台灣區域連結的能量，彰顯台灣的價值與意義。

美國在台協會日前表示，美台合作舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」會議，預定11、12日在台北舉行，將有來自超過15個國家的宗教自由領袖，以及布朗貝克來台與會。這項活動是台灣關係法立法40週年的系列活動之一。

美國國務院6日發布聲明指出，布朗貝克將於6日至13日出訪香港與台灣，在台期間，他將出席年度區域宗教自由論壇，討論改善區域宗教自由。這是他首度造訪台港兩地。

外交部發言人李憲章今天在例行新聞說明會中表示，布朗貝克來台的相關細節還在跟美方做最後確認。外交部很重視這項活動，它代表台灣在印太戰略扮演的角色，在宗教自由方面也能有所貢獻；盼藉此活動強化台灣的區域連結能量，彰顯台灣的價值與意義。

根據規劃，布朗貝克將於10日晚間抵台，預計將拜會總統府等單位。

此外，外交部表示，外交部長吳釗燮應「洛杉磯世界事務協會」邀請，將於該協會11日的午餐會中，以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」（Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific）為題發表專題演說。

對於吳釗燮訪美是否有其他行程，李憲章說，這次主要是應邀發表演講，目前報名人數約有250人，超出預期。

台灣的外交部長過去也曾應洛杉磯世界事務協會邀請到當地發表演講，例如，2013年3月，時任外交部長林永樂應邀以「台美關係－在政治、經濟與安全的堅強親密夥伴」為題發表演講。（編輯：林淑媛）1080307