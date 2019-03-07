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因應文化部外派需求 高考增列義大利文

最新更新：2019/03/07 13:20

（中央社記者余祥台北7日電）因應文化部在義大利新設文化據點派員進駐的需求，考試院院會今天通過，將高考二級考試文化行政類科一般組應試專業科目「外國文」，增列義大利文，自108年適用施行。

考試院今天發布新聞稿表示，考試院院會修正「公務人員高等考試二級考試規則」第4條附表二文化行政類科一般組應試專業科目「外國文（選試科目）」，增列「義大利文」。

考試院表示，為因應文化部辦理國際文化交流業務，未來在義大利新設文化據點有派員進駐的需求，須以考試進用並培育兼備義大利文及文化行政能力的駐外專才，因此將高考二級考試文化行政類科一般組專業科目「外國文（英文、法文、德文、日文、西班牙文、葡萄牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文或俄文；包括作文、翻譯與應用文）（選試科目）」增列「義大利文」，修正為「外國文（英文、法文、德文、日文、西班牙文、葡萄牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文或義大利文；包括作文、翻譯與應用文）（選試科目）」。

考試院指出，這項修正內容，自108年舉辦的公務人員高等考試二級考試適用施行。（編輯：郭萍英）1080307

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