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蘇貞昌：鬥毆事件若未有效處理 警察局長不適任

最新更新：2019/03/07 15:13

（中央社記者葉素萍台北7日電）特種店門口鬥毆事件頻傳，行政院發言人Kolas今天說，行政院長蘇貞昌昨天在治安會報提到，類似的狀況，沒有馬上處理、沒有有效處理，「那就是警察局長不適任」。

自由時報報導，行政院長蘇貞昌昨在主持治安會報下達嚴厲指示，他說，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天受訪提到，蘇貞昌是指如果像這樣的狀況，沒有馬上處理、沒有有效處理，那就是警察局長不適任，而蘇貞昌前後文的意思就是要換掉不適任的警察局長。

Kolas指出，蘇貞昌要強調的是從警政署長、各縣市警察局長到各分局所的警察同仁，都是重要的螺絲釘，螺絲不能鬆，因此昨天對警政署長陳家欽耳提面命。

Kolas表示，蘇貞昌昨天聽取警政署報告後，最後總結時做以上表示，蘇貞昌態度嚴厲且嚴肅，不過，並沒有針對特定的警察局長。

Kolas指出，蘇貞昌提到行政院史上第一次治安會報是13年前他擔任行政院長時召開的，睽違13年，如今他再度主持治安會報，很有感觸。

Kolas轉述蘇貞昌談話提到，10幾年來員警薪資俸額只修過兩次，第一次是他13年前當行政院長時，第二次則是前行政院長賴清德時，民進黨執政願給警察相稱的福利，也希望警察嚴格執行勤務、維護治安。（編輯：楊玫寧）1080307

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