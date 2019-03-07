國外繳納國籍案件規費 可用當地貨幣不用換美元

（中央社記者王承中台北7日電）內政部今天表示，過去民眾在國外申請喪失國籍、核發國籍證明等案件時，依現行規定，僅得使用美元或日幣繳納相關規費，未來將開放民眾在國外得以當地貨幣直接繳納規費，減輕奔波往返銀行帶來的不便。

為便利民眾在國外繳納國籍申請案件規費，內政部今天發布新聞稿表示，內政部部務會報通過「國籍規費收費標準」修正草案，開放民眾在國外得以當地貨幣直接繳納規費，省去換成美元的流程，大幅減輕須奔波往返銀行或換匯站帶來的不便及困擾。

內政部表示，民眾在國外申請喪失國籍、核發國籍證明或換、補發國籍許可證書等案件時，依現行「國籍規費收費標準」規定，僅得使用美元或日幣繳納相關規費，民眾須在當地銀行或民間換匯站購買美元現鈔，再到駐外機構申辦國籍案件。

內政部指出，這次修正主要增訂駐外使領館、代表處、辦事處或行政院於香港、澳門設立或指定的機構或委託的民間團體，得依當地幣值收取國籍規費，無須先行兌換美元現鈔，避免換匯困擾。

為反映外幣匯率浮動，內政部表示，這次修法同時檢討調整美元收費數額，在國外申請喪失國籍，由47美元調整為50美元；核發國籍證明、換發或補發國籍許可證書，由41美元調整為45美元。又為加強防制洗錢作業並符實際效益，一併刪除以日幣或光票繳納規費規定。

內政部表示，「國籍規費收費標準」修正草案，將於近期發布施行。屆時，民眾在國外可以當地貨幣繳納規費，讓繳納規費更方便。（編輯：蘇志宗）1080307