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消防設備檢修頻率法制化 每半年至一年至少一次

最新更新：2019/03/07 16:59

（中央社記者王承中台北7日電）內政部今天表示，為確保各類場所消防安全，部務會報通過「消防安全設備檢修及申報辦法」草案，將現行消防設備檢修頻率法制化，管理權人至少每半年至一年需進行檢修，違者依法最高可處新台幣5萬元罰鍰。

內政部今天發布新聞稿指出，為確保各類場所消防安全設備能維持功能正常堪用，消防署參考「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，依消防法授權規定，訂定「消防安全設備檢修及申報辦法」草案。

內政部指出，這次通過的辦法，主要是將現行相關檢修申報機制納入辦法規範，考量實務需求，為避免消防安全設備檢修申報案件太過集中，造成檢修人員或消防機關人力無法負荷，故依各類場所的危險程度，採分散檢修及分散申報備查的期限，但至少每半年至一年需進行檢修一次。

內政部表示，新辦法也賦予檢修及申報頻率彈性，因天災等不可抗力、消防專技人員數量等因素，得另定申報備查期限或檢修頻率，並經內政部核定後，不受期限的限制。為確保檢查結果的準確性，讓民眾能清楚辨別設備是否定期檢修，也訂定執行消防安全設備檢查必要的設備及器具，應實施校正，且經檢修完成的消防安全設備，應附加檢修完成標示，以兼顧實務需求及符合民眾期望。

內政部指出，「消防安全設備檢修及申報辦法」草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。提醒建築物或場所管理權人，應確實負起維護消防安全設備之義務，若未依限檢修或申報，將依消防法第3規定，處管理權人1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。（編輯：李信寬）1080307

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