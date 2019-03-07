勝選是共識 國民黨基層盼徵召韓國瑜

（中央社記者余祥台北7日電）高雄市長韓國瑜雖稱2020總統大選不在考量之內，黨內力拱聲浪未減。中常委曾文培今天表示，多數黨員對黨內太陽並無特定偏好，他們認為勝選才是共識，若台北市長柯文哲確定參選總統，徵召韓國瑜仍有必要。

前立法院長王金平今天宣布參選總統，是黨內第4位爭取總統提名者，其他包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中；黨主席吳敦義則透露會在4、5月間決定是否參選。

國民黨初選規則已定7成民調、3成黨員投票決定人選，但不排除徵召的可能，韓國瑜昨天回說，接受徵召不在他的考量之內，但根據旺旺中時媒體集團民調，韓國瑜仍大贏可能參選的柯文哲，民調高居第一。

中常委曾文培指出，對於國民黨來說，2020一定要贏，基層黨員對於黨內爭取提名的人，並沒有特定的偏好，或一定要支持誰不可，都是黨內的人，能勝選才是最大公約數。

曾文培認為，如果最後國民黨的對手只有民進黨，可能不需要派出韓國瑜就有機會勝選，大家當然也希望韓國瑜把高雄市長任期做滿，但若柯文哲確定參選，就應該徵召韓國瑜。

不具名中常委指出，大家都知道韓國瑜不可能主動參選，一定要大家一致力拱，讓韓國瑜被迫參選，但由於目前初選辦法沒有徵召的選項，中常委也有私下討論要怎麼讓韓國瑜的出線變為可能。

這名常委說，有人建議，不管韓國瑜是否有意願參選，就直接納入初選跟其他人一起競爭，不過因參選者都要繳交保證金，可能牽涉到公平性問題。

也有人建議，可事先在初選作業要點中加註，若對手總統候選人產生變化，例如，當柯文哲宣布參選時，必須有一個機制再做一次比較，若國民黨人選仍勝出，或是在誤差範圍內，大家當然願意給這個人一拚的機會，但如果差距太大，就得啟動徵召，不過，常委對於要怎麼做目前未取得共識。

黨務人士分析說，現有初選辦法無徵召選項，如果真的要徵召，有兩條途徑，一是由組發會提特別辦法，像去年九合一選戰為了因應各選區不同態樣、以勝選為目標等理由，加入徵召選項，但由黨務機關自提的可能性微乎其微；另一條途徑就是由中常委提案另訂總統提名特別辦法，納入徵召選項，待中常會通過後，組發會就必須研議。（編輯：謝佳珍） 1080307