女力撐起半邊天 女性主管比例逾4成

（中央社記者葉素萍台北7日電）明天是國際婦女節，行政院性別平等處今天說，台灣女性已在各領域嶄露頭角，政府機關、學校、事業機構中女性主管占比從15年前的不到3成，增至目前的4成以上；男女薪資差異目前也縮減至14%。

行政院今天發布新聞稿指出，明天是3月8日國際婦女節，行政院長蘇貞昌向所有在家庭、職場各領域默默付出，對台灣社會有極大貢獻的女性表達感謝。

蘇貞昌提醒大家記得向身邊的女性表達心中最誠摯的謝意，並預祝全國女性同胞婦女節快樂。

蘇貞昌指出，台灣這幾年積極落實推動「消除對婦女一切形式歧視公約」，在促進女性權益及性別平等方面已有亮眼成績，但在推動性別平等的道路上，期許政府可以作得更多，也需要大家一起繼續努力，讓台灣成為每個人都能發揮潛能與實現自我，不因性別而受到侷限的美好社會。

行政院性別平等處指出，參考「聯合國開發計畫署」發表的性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII）編製方式，推算出2017年GII評比結果台灣為全球第8名，居亞洲首位，顯現出台灣政府推動婦女權益及性別平等相關措施的具體成果。

性平處說，隨著台灣推動「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）與「性別平等政策綱領」，保障女性在各領域的權利，台灣女性在各領域發展逐漸嶄露頭角，撐起國家經濟半邊天，例如在政府機關、學校、事業機構擔任主管的女性占比從15年前的不到3成，成長至目前的4成以上；在縮小男女薪資性別落差部分，台灣女性與男性的薪資差異，也從30年前的33%下降到目前的14%。

性平處表示，傳統性別分工觀念中，照顧家人及整理家務總被認為是女性的責任，使得台灣社會中的職業婦女經常面臨工作與家庭蠟燭兩頭燒的困境及壓力，行政院將積極推動去除性別刻板印象與偏見、強化公共化托育、提升女性經濟力及決策參與，減輕女性負擔，讓女性在各領域都能充分揮灑才能。（編輯：李信寬）1080307