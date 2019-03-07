若國民黨取得政權 余天：以後就是一國兩制

（中央社記者王承中、葉素萍台北7日電）民進黨新北市立委補選候選人余天今天表示，民進黨才是真正台灣的政黨，這次立委補選就是2020年的前哨戰，若政權被國民黨拿走，以後就是一國兩制。

余天強調，雖然這次三重立委補選跑得蠻累的，但他很有信心，一定扛起這個責任。

新北市三重立委補選進入短兵相接，民進黨秘書長羅文嘉今天晚上找來余天，以及行政院政務委員唐鳳一起直播；羅文嘉表示，新北市的選情很緊張，很多人問他余天能否過關，坦白講他也很擔心，才特別拜託唐鳳來為余天加油打氣。

羅文嘉說，補選投票率一向很低，余天願在準備時間緊迫，且民進黨陷入聲勢谷底之際披掛上陣，他打從心底佩服，更感謝余天有一顆愛土地的心。

羅文嘉表示，他希望民進黨能重新站起來，台灣需要有一個完全站在台灣利益、符合台灣價值的政黨，他不想看到民進黨失敗，造成整個國家的失敗。

余天也說，民進黨難得有機會完全執政，去年為什麼會輸這麼慘，這就是必須要反省的，「有錯我們就要改」，民進黨才是台灣的政黨。

余天還說，三重很特殊，許多中南部人來到台北，就在三重租買房子，三重區住著各縣市居民，也有各縣市美食，他將以美食帶動三重觀光，觀光客不必為了吃個雞肉飯跑到嘉義，到三重就可以。

對於總統蔡英文日前無預警現身競選總部，余天在會後受訪時表示，蔡總統關切他的選情，特別詢問他需不需要幫忙，他跟總統反映希望黨中央支援晚會硬體，而且人力也不夠。

今天黨中央已經派員進駐競總，民進黨主席卓榮泰今天並承諾，以後活動場的硬體設施將由黨中央安排，余天加碼透露，蔡總統選前之夜會幫他站台。

羅文嘉表示，他已要求黨中央文宣組織團隊進駐余天競選總部，今晚請唐鳳直播為余加油，本週日則安排造勢活動，黨中央這一連串作法就是體認到這場選舉的重要性與選情的危急。（編輯：陸倩瑤\林沂鋒）1080307