宣誓就職要求五指併攏 林昶佐：管太多快修正

時代力量立委林昶佐（左）8日表示，民主社會應向人民宣誓，宣誓條例卻規定要向孫文宣誓，民主國家少有向特定政治人物宣誓的規定，實在是舊時代留下來的八股思維，應儘速修法。（林昶佐國會辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 108年3月8日

（中央社記者陳俊華台北8日電）時代力量立委林昶佐今天說，宣誓本質是要公職人員公開承諾盡忠職守，但宣誓條例卻規定宣誓人要肅立向國旗及國父遺像、五指併攏，「實在管太多」，建議不合時宜的條例要儘速修正。

台南市平地原住民議員當選人穎艾達利（Ingay Tali）去年12月25日宣誓就職時，因未在誓詞簽名蓋章，被台南地院認定不符合宣誓條例第7條規定，依同條例第8條前段，視同未就職。穎艾達利今年1月8日在市議會補宣誓，完成就職程序。

林昶佐與Ingay Tali上午在立法院舉行記者會。Ingay Tali指出，宣誓條例的規定是「政治效忠」的儀式展演，剝奪宣誓者之所以取得政治上權力的來源，代議政治的授權是來自於憲法、來自於選票，也就是人民，而這個面向，才是宣誓者應當宣誓效忠的對象。

Ingay Tali說，法定的具體手勢、面對特定個人的芻像符碼，剝奪民主制度下權力移轉的邏輯，而試圖重構一個由權威授權的威權結構；對著「人」與「黨國」符號的儀式輸誠，絕不是愛國主義，而是類宗教的儀式崇拜，這不只不是民主，「根本就是反民主」。

林昶佐表示，宣誓的本質是要公職人員公開承諾盡忠職守，捍衛人民的權益，只要符合宗旨當然就有就職意願；但宣誓條例第5條卻規定，「宣誓人肅立向國旗及國父遺像，舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞」，他認為「實在管太多」，荒唐不合時宜的規定，竟然到現在都沒修改。

林昶佐說，部分身心障礙者，恐怕無法做出條例中「舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前」的動作，違反了身心障礙者權利公約；民主社會應向人民宣誓，宣誓條例卻規定要向孫文宣誓，民主國家少有向特定政治人物宣誓的規定，實在是舊時代留下來的八股思維。

Ingay Tali建議，宣誓儀式應盡可能簡化形式，踐成公開表意原則為妥；林昶佐則說，他在2017年就提案修正宣誓條例中這些不合時宜的規定，讓它回歸民主社會、台灣多元的價值，至今還在立法院司法及法制委員會待審，未來他將持續關注修法進度，盼儘速完成修正。（編輯：張均懋）1080308