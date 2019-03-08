總質詢不請蘇揆上台 黃昭順：實問虛答請他幹嘛

（中央社記者劉冠廷台北8日電）日前與行政院長蘇貞昌在總質詢時有著激烈言詞交鋒的國民黨立委黃昭順，今天繼續總質詢，直接不邀請蘇貞昌上台。對此，黃昭順說，因為蘇貞昌都實問虛答，「我請他幹嘛」。

立法院會5日進行施政總質詢時，同婚專法和公投議題成為在野立委質詢焦點，蘇貞昌和黃昭順數度言詞交鋒，黃昭順質詢後還繼續大罵蘇貞昌，蘇則面帶笑容，沒再回應。

過程中，雙方數度言詞交鋒，蘇貞昌脫口而出calm down（冷靜），並表示「是妳請我上來答詢」；黃昭順反批「不答詢可以回去」，蘇貞昌回答了「好，謝謝」後，就走下備詢台回到座位上。

經過日前的言詞交鋒，黃昭順今天上午繼續進行總質詢時，索性直接不邀請蘇貞昌上台，僅邀請了農委會主委陳吉仲、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、公平會主委黃美瑛等人上台，進行質詢，形成少見的總質詢時台上只有部會首長，卻沒有行政院長的狀況。

對於為何未邀請蘇貞昌上台，黃昭順在質詢後告訴中央社記者，因為蘇貞昌都實問虛答，那她請蘇貞昌上台幹嘛，就直接請部會首長上台，直接來處理，「既然他不想回答，我幹嘛讓他回答」。（編輯：蘇龍麒）1080308