唐鳳應邀赴日主持工作坊 分享開放政府經驗

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院政務委員唐鳳今天應日本非政府組織Code for Japan邀請，啟程訪問日本5天，將主持2場工作坊，分享台灣開放政府的協作會議模式經驗，並考察日本的地方創生相關做法。

這是唐鳳繼去年6月訪問美國紐約、去年9月訪問加拿大後，第3次應邀出訪分享台灣的開放政府經驗。

根據規劃，唐鳳明天將主持在東京霞關舉行的工作坊，針對「線上數位身分認證」要如何在便利與安全性中取得平衡，與多方利害關係者進行討論。出席人員包括日本內閣官房官員、內務省官員與民間人士等。

唐鳳10日則將出席於日本神奈川縣鎌倉舉行的工作坊，主持主題為「遠距工作友善環境」的討論。出席者有公民、企業等民間代表，以及鎌倉市政府官員。

在考察地方創生方面，唐鳳預定11日參訪宇都宮大學設計科學院，該單位是地方智庫，為因應地方人口減少、少子高齡化衍生的課題，學院課程強調在地方組織實習支援、針對地方事業的相關研究、協助推動地方事業計畫等。

唐鳳也將參訪茨城縣取手市的地方創生案例「創業家鎮」。這是取手市為幫助年輕人在地創業，整合當地會計師、律師、顧問團隊等組成諮詢團隊，以及透過在地企業家自願組成的創業啦啦隊，協助在地青年進行餐飲、伴手禮等消費性食品領域的創業活動。

此外，總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪時表示，希望與日本進行安保對話。唐鳳此次訪日時間在蔡總統發表談話之後，相關人士透露，唐鳳此行也應邀與日方重要涉台人士會面。（編輯：謝佳珍）1080308