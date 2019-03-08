立委補選倒數 郭國文拜訪陳水扁請益

台南市立委補選進入倒數階段，民進黨籍候選人郭國文（右）8日由台南市長黃偉哲（左）陪同，南下高雄探訪前總統陳水扁（中）請益。（高雄市議員陳致中服務處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年3月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）民主進步黨台南市第2選舉區立法委員補選候選人郭國文今天由台南市長黃偉哲陪同，南下高雄市探訪前總統陳水扁請益約90分鐘，雙方合影時陳水扁比出V手勢為郭國文加油。

原由台南第2選區選出的立委黃偉哲當選台南市長後，這席立委訂16日補選投票，郭國文競爭對手為中國國民黨候選人謝龍介、無黨籍候選人陳筱諭等，而陳筱諭主張特赦陳水扁，並在街頭掛起多面大型看板。

郭國文下午由黃偉哲等陪同到陳水扁位於高雄市鼓山區的人文首璽大樓住處請益。

郭國文拜訪後受訪表示，陳水扁非常憂心選情，允諾會有些作為，「大概這兩天就會知道，他（陳水扁）雖不能站台，但有給我非常多的鼓勵，也做了一些分析給我做參考」。

陳水扁兒子、民進黨籍高雄市議員陳致中說，父親和他都是民進黨員，力挺民進黨提名的候選人，這是大是大非的基本價值。正值民進黨面臨困難挑戰時刻，前行政院長賴清德也憂心民進黨現在只剩一口氣，身為黨員必須承擔，支持者也應當團結，「我們不能讓台南故鄉斷氣，我們一定要加倍努力」（編輯：李明宗）1080308