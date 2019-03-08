蘇貞昌：政治的重點不是讓人崩潰而是讓人幸福

（中央社記者葉素萍台北8日電）行政院長蘇貞昌宣示，若不能處理特種店違規違法事件，將撤換地方警察局長，引起基層員警議論；今天晚間蘇揆在臉書貼文指出，人民樂見不分藍綠整頓治安，拋下歧見才能讓台灣更進步。

蘇貞昌日前在治安會報指示，酒店、夜店酒駕販毒、聚眾鬥毆等違紀違法事件，若無法處理，將要撤換地方警察局長；今天他在立法院受訪時再度宣示，他講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，酒店、夜店老闆都不是一般人，要知道不要跨越這條紅線，不要低估他的決心與政府的能力。

蘇揆這番談話引來基層員警議論，部分藍營民代質疑蘇貞昌是要警察去當夜店保全；今天晚間蘇揆在臉書貼出他於立院受訪的短片，並發文指出，「政治的重點不是讓多少人崩潰，而是讓多少人幸福。」

蘇貞昌說，人民樂見的政府是不分藍綠、攜手合力推銷農產品的政府，是一起整頓治安決心的政府，「我們要讓民眾免於聽聞夜店鬥毆致死的恐懼，讓下一代免於毒品危害，終止酒駕引發的傷害。」

蘇揆強調，政治的重點不是讓人崩潰，而是讓人幸福，團結努力，拋下歧見，才能讓台灣更進步。（編輯：陸倩瑤）1080308