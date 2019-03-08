基隆二二八追思 受難者家屬港邊哀悼

基隆市政府近年都選在3月8日，也就是當年鎮壓軍隊從基隆港上岸的這一天，於港邊舉辦二二八追思活動，與會受難者家屬獻花表示哀悼。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年3月8日

（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市政府今天舉辦二二八追思紀念會，受難者家屬在港邊獻花表示哀悼。市長林右昌表示，期許所有台灣人民團結在一起，共同為台灣這片土地努力。

往年基隆市政府在2月28日當天，都在中正公園上的二二八紀念碑舉辦追思活動。後來有受難家屬認為，在與事件完全沒有關聯的地點舉辦相關活動，受難者無法安息。市政府於是近年來改在3月8日，也就是當年鎮壓軍隊從基隆港上岸的這一天，在港邊舉辦追思活動，反映歷史真相。

今年的紀念追思活動在下午2時28分，於基隆市海洋廣場舉辦，由林右昌主持，並在歌曲聲中揭開序幕。市政府除邀請受難者家屬之外，各單位及所屬機關代表，也都派員參加。

林右昌表示，基隆市在今天舉辦紀念追思活動，是為了要重新恢復在基隆市發生的二二八事件原貌，呼應追思會的目的，也為撫平歷史傷痕。

他說，舉辦紀念追思活動，不是為了再次挑起仇恨，而是為了讓所有台灣人民及我們的子孫，都能夠真正記取歷史的教訓、正視過去犯下的錯誤，未來所有台灣人民，不管來自哪裡、哪個政黨，才能真正團結在一起，共同為台灣這片土地努力。（編輯：張銘坤）1080308