卓榮泰潘孟安輔選黃振彥 主攻彰縣府棄台灣燈會

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）民主進步黨主席卓榮泰、屏東縣長潘孟安今天一起輔選同黨籍彰化縣第1選舉區立法委員補選候選人黃振彥，並主攻彰化縣政府放棄台灣燈會很可惜。

原由彰化第1選區選出的立委王惠美當選彰化縣長後，這席立委將於16日補選投票，黃振彥競爭對手為中國國民黨候選人柯呈枋與無黨籍候選人紀慶堂。

今年在屏東舉辦的台灣燈會吸引1300多萬人次觀賞，彰化原本是明年台灣燈會舉辦縣市，但王惠美上任後決定放棄，改由台中市舉辦；王惠美4日說，燈會牽涉到縣府財政狀況和整體規劃，且縣府團隊新手才剛上任，會等到做好最好的準備時極力爭取。

卓榮泰、黃振彥、前彰化縣長魏明谷及潘孟安等上午前往曾辦過台灣燈會的鹿港鎮，在鹿港龍山寺上香祈求國泰民安。

媒體詢問卓榮泰和潘孟安，彰化放棄舉辦台灣燈會是不是很可惜；卓榮泰表示，他要請問百萬彰化縣民，當彰化失去有光榮感、驕傲度及感動提升的機會，大家會不會覺得很惋惜。

他說，也要請問王惠美能否承諾任期內爭取舉辦台灣燈會，更要請問柯呈枋身為公務人員應留在彰化為家鄉服務，為何跑到台中。

潘孟安表示，尊重彰化決定不辦台灣燈會，而台灣燈會的成功是大家一起努力的結果。屏東籌備台灣燈會過程遇到選舉，召募志工不易，屏東財政又不像直轄市寬裕，但大家有骨氣，努力讓大家愛上屏東。

卓榮泰等結束龍山寺行程後，隨即趕往彰化縣線西鄉，參加黃振彥後援會成立大會。（編輯：李明宗）1080309