蔡總統將會美宗教大使 彰顯台美價值同盟

（中央社記者溫貴香台北9日電）第二屆全球宗教自由會議11日將在台灣舉行，總統蔡英文將應邀致詞。黨政人士今天證實，總統同日接見美代表宗教自由大使布朗貝克，表達歡迎及美方對這項國際對話的高度重視。

美國國務院去年5月公布2017年國際宗教自由報告，指責中國持續控制宗教、限制信徒活動與自由，並再度將中國列為特別關切國家。

台美11日將合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話，美方派出美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）首次訪台，適逢今年是台灣關係法40週年、台灣旅行法生效1週年，這場印太宗教自由會議，備受矚目。

此外，這次會議也是繼美國去年發起的全球宗教自由部長級會議後，首度移師海外到台灣，也是第一個舉辦的區域層次宗教自由公民社會對話。

黨政人士上午受訪表示，美國指派具正式官方身份，相當於部長級的宗教自由大使布朗貝克來台，出席去年由美方倡議的全球宗教自由會議移師海外的首場會議，是清楚的告訴國際社會，在自由民主這領域上，美國與台灣是價值同盟。

第二屆全球宗教自由會議在台舉行的同時，外交部長吳釗燮也正以部長身分應「洛杉磯世界事務協會」（Los Angeles World Affairs Council, LAWAC）進行「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」（Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific）演講。台灣與美國洛杉磯兩地在同一時間在相關議題聚焦，在台美關係上尤具意義。

黨政人士表示，今年是台灣關係法40週年，而就在美中貿易角力戰、區域間印太戰略架構快速成形的關鍵時刻，這場全球宗教自由會議的在台舉辦，象徵台美間在更多核心議題上的正式合作；對於區域和國際社會來說，也形同宣示台灣是美國戰略價值同盟的夥伴。

布朗貝克將先前往香港，並在外國記者俱樂部就中國宗教自由發表專題演講。他也將會見當地宗教領袖、信仰團體成員、文化與宗教研究教師與學生，探討面對中國反宗教自由的因應之道。

結束香港行程後，布朗貝克將轉往台灣，參加2019年區域宗教自由論壇（2019 Regional Religious Freedom Forum），針對印太區域宗教自由公民社會對話發表專題演講。（編輯：楊凱翔）1080309