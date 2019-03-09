寧陽軍艦遭擦撞左舷甲板凹陷 海軍將提求償

化學商船薩瑪號（NCC SAMA）9日凌晨駛入基隆港停靠西16碼頭時，不慎在東5碼頭碰撞編號938寧陽軍艦艦身左舷中部（圖紅圈處），所幸無人員傷亡。中央社記者王朝鈺攝 108年3月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）油品船「薩瑪號」（NCC SAMA）今天凌晨進入基隆港時不慎擦撞寧陽軍艦，軍艦左舷甲板凹陷撕裂，「薩瑪號」船頭輕微受損。

沙烏地阿拉伯籍油品船「薩瑪號」（NCC SAMA）今天凌晨1時許進入基隆港時，不慎擦撞靠泊在東5碼頭舷號938的寧陽軍艦，海軍表示，軍艦左舷甲板凹陷撕裂，幸無人員傷亡，評估可自力修復。

交通部航港局北部航務中心凌晨1時58分接獲通報後，除持續了解事故發生及後續處理情形外，凌晨3時並派出海事調查人員訪談引水人、「薩瑪號」船長及938軍艦人員，目前「薩輪」已被滯留在基隆港，船務代理已通知船東保險協會等單位上午9時許登船勘查。

北航中心指出，裝載化學品乙二醇的「薩瑪號」，總噸位2萬9168噸、船長182.99公尺、船寬32.23公尺，預計於西16碼頭卸載3100噸，船頭有輕微受損但無洩漏之虞，在釐清相關責任前，已請港務公司船管中心暫予管制「薩輪」不得離港。

海軍艦隊指揮部表示，遭撞擊的寧陽軍艦左舷甲板部分凹陷撕裂，經評估後可自力修復，相關責任將由航港局、港警總隊及海巡等海事單位調查釐清，並將依法提出求償。

寧陽軍艦為海軍濟陽級巡防艦之一，民國88年自美返台成軍服役至今。濟陽級飛彈巡防艦設計以遠洋反潛能力著稱，服役以來主要負擔台灣東北部至東部海域偵巡任務，駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍168艦隊。（編輯：張銘坤）1080309