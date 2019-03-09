美議員籲衛生部長助台參與WHA 外交部感謝

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）美國聯邦眾議員約霍去函美國衛生部長艾薩，敦促他來台參加GCTF會議，並協助台灣出席世界衛生大會（WHA）。外交部今天表示，對約霍在這項議題上扮演積極推動的角色，表達誠摯感謝之意。

約霍（Ted Yoho）美東時間8日去函艾薩（Alex Azar），敦促他出席4月底將在台北舉行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）會議，並協助台灣出席今年的世界衛生大會。

外交部發言人李憲章表示，對約霍在這項議題上始終扮演積極推動的角色，表達誠摯感謝之意。

李憲章指出，美國對台灣參與世界衛生組織（WHO）的關心與支持從未停歇。美國聯邦眾議院今年1月22日以一致同意方式通過由約霍領銜提出的法案，要求美國國務卿擬訂策略協助台灣重獲WHO觀察員身分。另外，艾薩去年出席WHA全會時，也曾發言支持台灣以觀察員身分與會。

外交部表示，對美國政府、國會乃至人民對於台灣參與WHO的支持與協助表達誠摯謝意；同時，也歡迎更多理念相近國家與台灣一起努力，共同維護全人類的健康安全。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年，台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：楊凱翔）1080309