時力3席立委選區列艱困 綠不辦初選留合作空間

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨中執會13日將決定立委艱困徵召與初選選區總數，目前正補選的3席立委暫不計入，推估有20個艱困區，包括時代力量3席立委，將交提名策略小組決定採徵召或與他黨合作。

時力表態將廣提立委人選，民進黨主席卓榮泰日前接受中央社專訪時坦言，民進黨願意和其他政黨合作，但還是會有人無法整合，未來各選區出現三足鼎立或者同時有4、5個候選人競逐的情況，會變成常態。

民進黨6日已敲定立委初選時程，3月25日至3月29日進行初選領表登記；初選協調截止日是4月17日，當天下午立委初選民調分組抽籤；4月22日至5月17日執行立委初選民調，必要時得延展一週；中執會5月22日公告立委初選提名名單。

民進黨13日將召開中執會，決定立委艱困徵召選區總數。

根據民進黨公職候選人提名條例，艱困選區是指最近一次同類型公職人員選舉得票率未超過42.5%的選區，提名將採徵召方式，其餘都屬於初選選區。

由於新北市第3選區、台南市第2選區及彰化縣第1選區正在補選，中執會13日將授權中常會依補選結果，決定是否為艱困選區或初選選區，如果是初選選區則依規辦理初選。

根據黨提名條例以及最近一次公職候選人得票率推估，目前73席區域立委選區，扣除正在進行補選的3席，初選選區有50個，艱困選區有20個。

立委初選選區，如果有多人競爭就採協調，協調不成再進行初選。至於艱困選區則採取徵召制，要花較多時間協調徵詢或與其他勢力討論合作可能。

至於時代力量3席區域立委，包括新北第12選區的黃國昌、台北第5選區的林昶佐、台中第3選區的洪慈庸。民進黨內幹部說，2016年這3席未提名，但從2012年的得票率來看，這3席也是屬於艱困選區，將不會舉辦初選，而是由提名策略小組討論後決定採取徵召或與他黨合作。

民進黨內幹部指出，立委提名作業將遇到3個難題，首先是初選選區，「同志不能殺到流血見骨」；其次是艱困選區徵召，「民進黨現在的艱困選區比4年前更艱困」，可以協調的彈性更小，包括時代力量目前有的3席立委，如果黨內有人要出來挑戰，該怎麼協調，能否順利協調，考驗大人們的智慧。

黨內幹部說，第3個難題則是最後的不分區立委提名，除了要檢視過去4年來不分區立委在政務推動的效果，也要與區域立委提名整體考量。（編輯：楊玫寧）1080309