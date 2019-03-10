國家公園登山 政院擬6月開放

行政院政務委員張景森日前與各大登山團體以及救難協會，針對台灣的登山環境交換意見，訂下中央統籌訂定登山活動管理規則。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者顧荃台北10日電）行政院政務委員張景森今天表示，規劃6月起開放國家公園登山，同時政府要做好強化山區通訊、救難、成立山友登記平台等配套措施；但為避免破壞環境，仍會有容量管制。

張景森日前與各大登山團體以及救難協會，針對台灣的登山環境交換意見，訂下中央統籌訂定登山活動管理規則，並開放國家公園讓民眾從事戶外運動等目標。

張景森告訴中央社記者，過去以安全為理由，許多山區禁止登山，但登山的本質就是冒險，不該以「危險」作為限制的理由，登山者事前也應該要評估風險、掌握資訊，並做好周詳規劃。

張景森說，規劃6月起開放國家公園林道供山友登山，同時也要強化山區救難的配套措施。

他說，第一是通訊，將盡量擴充手機訊號跟衛星電話的涵蓋範圍；第二是強化林務局跟國家公園管理處的救援能力，因為巡山員比消防員熟悉山區氣候與環境，將強化裝備與救援能力，救難不能完全依賴地方消防局。

在經費部分，張景森也強調「要合理」，登山者既然要冒高風險登山，也要分擔較高的救難費用。因個別登山者可能無法負擔所有費用，將推動山友互助或保險機制，以分擔山難救援經費。

他說，內政部營建署也會整合國家公園管理處、警政署、消防署、農委會林務局等單位，在6月前建置完成安全資訊登記平台，將要求山友在平台登錄登山計畫，如預計何時入山、哪一天走到哪個點、何時下山等資訊，政府就可即時掌握山友安全狀況，類似航管單位監測飛機位置的機制。

張景森指出，雖然開放國家公園登山，但為避免山老鼠盜伐、盜採、盜獵，或破壞環境，有些地方還是會進行容量管制，也會管制車輛進出。

另外，在中央統籌訂定登山活動管理規則方面，張景森說，這部分還要再跟地方政府討論；簡化入山證申請流程方面，他說，由於相關規範規定在國安法中，目前立法院正進行朝野協商，尊重立法院進度。（編輯：蘇志宗）1080310