馬英九批能源政策 綠委反嗆馬政府封存核四

（中央社記者范正祥台北10日電）前總統馬英九今天在2019民間能源會議批評蔡政府能源政策。對此，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬反嗆，馬英九自己任內做不到，現在還嫌蔡政府做不好，卸任元首動作難看。

馬英九基金會、長風基金會舉行2019民間能源會議，馬英九致詞時提及，台灣最新民意已否定「2025全面廢核」，但蔡政府仍提出違反公投結果的能源政策，這種踐踏民意、蠻橫傲慢的態度，民眾應該嚴厲譴責。

對於馬英九批評蔡政府能源政策，鄭運鵬指出，核四封存是馬政府時代做的，馬英九自己怎麼解釋這事？馬英九任內也沒有提出核一、核二、核三延役。馬英九自己擔任總統任內做不到，現在還嫌蔡政府，卸任元首動作難看，很難令人尊重。

另外，鄭運鵬表示，通過的公投內容哪裡提到重啟核四？也請馬英九指出來。

鄭運鵬說，如果國民黨要重啟核四，就正式提出主張，民進黨尊重，選民決定。

民進黨立委李俊俋反問，核四封存是馬政府時代做的，馬英九現在要表達什麼？

李俊俋說，核一、核二、核三占台灣總發電量12%，民進黨政府的政策是選擇用綠能取代這12%的發電量。請國民黨把能源政策主張講清楚，讓選民決定是要選擇綠能還是核電。（編輯：蘇志宗）1080310