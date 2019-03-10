台南立委補選 扁影片喊團結挺郭國文

（中央社記者楊思瑞台南10日電）民進黨台南市立法委員補選候選人郭國文今天下午在新化區舉辦造勢活動，前總統陳水扁透過影片向支持者喊話表示，不能讓民進黨因為這場立委補選斷氣，要團結支持郭國文。

郭國文下午在新化區舉辦大型造勢活動，吸引大批支持者湧入，雖然一度下大雨，但沒有打散人潮。活動一開始就播放陳水扁談話的影片，再邀請陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿演說。隨後由民進黨立委管碧玲、陳亭妃、台南市長黃偉哲等人接力演說。

陳水扁在影片表示，台南是阿扁故鄉、前行政院長賴清德「本命地」；這次立委補選選區是過去黃偉哲選區，更是台南這個民主聖地中的民主聖地。這次立委補選不能有任何閃失，如果淪落國民黨手中，他和賴清德、黃偉哲就不知如何在地方立足。

陳水扁指民進黨就像台灣人共同生出來的孩子一樣，不屬於某一派系，是屬於台灣人全民的。這個孩子再不乖，但本質還不錯；現在罵也罵了、打也打了，只剩最後一口氣，絕對不能因為立委補選這局而斷氣，讓賣力輔選的賴清德失望。

陳昭姿發言表示，拜託所有陳水扁的支持者，這張票不能分散，只能給郭國文一個人，不能輸給真正的敵人。

郭國文隨後由賴清德陪同進場，掀起這場造勢活動最高潮，賴清德再上台向支持者懇託。

賴清德表示，這段時間每天早上5時許就起床，7時就安排第一個行程陪郭國文到各廟宇參拜，接著再到路口、菜市場拜票；投入輔選的心力可說比自己參選立委、選市長時更認真。

他說，民進黨兩年多來施政有值得檢討的地方，希望鄉親再給民進黨機會，深刻檢討改進。現在情勢對民進黨不利，但民進黨不放棄對台灣的責任，剩下最後一口氣，也要爭這一口氣。希望大家共同打拚讓郭國文當選，讓台灣繼續站起來。（編輯：翁翠萍）1080310