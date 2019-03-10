馬英九：減碳優於廢核 年輕人看法早變了

（中央社記者王承中台北10日電）前總統馬英九今天表示，國際原能總署對台灣核電機組評分比日本還好，讓他對核能有信心，他應邀到大學演講，一定問聽眾減碳跟廢核哪個優先，經19次演講，多數聽眾都表示減碳優先，顯見年輕人的看法早就變了。

馬英九基金會、長風基金會今天在張榮發基金會舉行2019民間能源會議，由馬英九親自主席圓桌會議，邀請前行政院長江宜樺、全國工業總會副理事長林明儒、全國商業總會副理事長許舒博、以核養綠公投領銜人黃士修、資深媒體人陳鳳馨與會。

有民眾詢問馬英九，是否能100%保證核四的安全。馬英九表示，因為日本的福島核災事件，核四採取許多預防措施，如修建海嘯牆，也特別設計斷然處置的方案，若有災變情況出現，46分鐘內可以決定是否採取斷然處置的措施。

馬英九說，日本經濟學者大前研一曾來台參觀核一廠，發現在廠區的半山腰上有很大的深水池，大前研一說，假如福島核電廠有這樣的深水池，就不會發生核災。因為發生地震時，福島電廠全部停電，無法引水灌救，但台灣有這樣的深水池，沒有電也可以藉由重力灌救，這是很簡單的設計。

馬英九表示，大前研一告訴他，福島核災根本就是人為疏失，整個電廠的運作情況不好，危機處理失當。國際原能總署對台灣核電機組的評分，都比日本還好，讓他對核能越來越有信心。之後應邀到大學演講，一定問大家減碳跟廢核哪個優先，經過19次演講，多數聽眾都是回答減碳優先，甚至到台東，距離蘭嶼這麼近，也都是減碳優先。顯見年輕人的看法早就變了。

江宜樺指出，蔡政府每次講到核四不能用，會指是馬政府把核四封存，但當時馬政府的立場是無論如何要讓核四有一線生機，看以後是否有缺電危機或民意反轉，再來啟用。

他說，發生日本福島核災事件後，他知道政府若要啟動核四將會遭遇挑戰，果然接下來幾年台灣反核聲浪變成普遍性運動，乃至於出現激進的反核派，政府已經無法再好好溝通，2013年他接任行政院長，上任後最重要的事就是核四怎麼辦。

江宜樺表示，當時行政院一直都在做民調，其實民調顯示過半民意支持用核四，但反核四的運動非常有組織的在影響輿論，以至於擁核派被打得一塌糊塗，馬英九的處境也是非常艱難，國民黨內也出現不同聲音再加上地方政府的猶豫跟反對，最後在2014年4月做出核四封存的決定。

林明儒表示，工總對能源政策的基本原則就是穩定供電、合理電價。工總認為經濟部日前召集工商團體溝通的簡報中指出，2025年前可以維持10%備轉容量、15%備用容量率的預估太過樂觀，產業界對於未來能否穩定供電有很大的疑慮，強力建議對於核電應採行備而不用的策略，確保穩定供電。

許舒博表示，台灣沒有任何自然資源，要靠具風險性，有不穩定因素的外力資源，如煤、天然氣、石油等，能源政策多樣化是必然的趨勢，限縮就會產生危機。企業無法接受不穩定供電，中美貿易戰下，台商回流投資，電力需求一定會提升，所以穩定供電、合理電價對產業界非常重要。（編輯：林孟汝）1080310