彰化立委補選 賴清德站台籲票投黃振彥

民進黨彰化縣立委補選候選人黃振彥（右3）10日在伸港鄉舉辦造勢晚會，前行政院長賴清德（右2）、前彰化縣長魏明谷（左2）等人到場為黃振彥站台，籲請民眾支持。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年3月10日

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）民進黨籍彰化縣立委補選候選人黃振彥今晚舉辦造勢晚會，前行政院長賴清德說，新縣長對綠能等建設態度消極，擔心對鹿港國家歷史風景區計畫也採消極態度，籲請民眾票投黃振彥。

彰化第一選區立法委員因王惠美當選彰化縣長需要進行補選，補選將在3月16日投票，補選候選人有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥與無黨籍的紀慶堂。

民進黨籍立委補選候選人黃振彥今晚在伸港鄉舉辦造勢晚會，前彰化縣長魏明谷、彰化市長林世賢、黨籍3名彰化縣立委都到場，也邀請到交通部長林佳龍以及前行政院長賴清德站台演講，為黃振彥站台造勢。

林佳龍致詞說，這次立委補選很重要，如果彰化縣能勝選，民進黨就能走出谷底，而台中捷運延伸到彰化鹿港和美與鹿港國家歷史風景區等計畫，都和交通部有關，他呼籲民眾把票投給一直在地方服務的黃振彥，讓黃振彥能進入國會監督和推動地方建設。

賴清德指出，他擔任台南市長時，黃振彥曾和魏明谷來拜訪他，提到鹿港跟台南市安平一樣都曾有很高歷史地位，想要向安平取經學習，因此魏明谷擔任縣長推動鹿港國家風景區計畫，中央也核定6年新台幣75億元經費。

賴清德說，看到新的縣長上任後對於綠能建設不積極推動，連台灣燈會也不要，他擔心對於鹿港國家歷史風景區計畫也採取消極態度，唯一解決辦法就是把黃振彥送進國會。（編輯：翁翠萍）1080310