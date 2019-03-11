美參議員籲閣員訪台 AIT：還沒有明確名單

（中央社記者王承中台北11日電）AIT發言人孟雨荷今天表示，慶祝台灣關係法立法40週年，AIT規劃相當多的活動，體現美台多面向的合作關係，將在4月舉辦大型慶祝活動。至於有美參議員籲閣員訪台，她說，現在還沒有明確的名單。

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天接受廣播媒體專訪。針對慶祝台灣關係法立法40週年，孟雨荷表示，AIT規劃相當多的活動，體現美台多面向的合作關係，每個月都指定一個主題，並圍繞主題舉辦相關活動，如3月是共享價值月，下週將與台灣共同舉辦印太區域保衛宗教自由公民社會對話論壇，也會舉辦一些反貪污會議，4月則是貿易投資月。

孟雨荷指出，由於台灣關係法是在1979年4月10日簽署，將在4月舉辦大型慶祝活動，希望邀請美台貴賓參加，包括美國國會議員。對於過去40年美台合作非凡的成就感到驕傲，希望未來40年能夠共同打造更多耀眼的成就。也將今年規劃為美台旅遊年，推動雙向旅遊。

對於多位美國聯邦參議員致函美國總統川普，要求派出內閣級官員訪台參加慶祝活動，主持人詢問美方來台訪問的官員層級，孟雨荷說，AIT現在還沒有明確的名單，甚至連邀請函可能都還沒有發出。

針對台灣2020年將進行總統大選，孟雨荷表示，AIT過去都有跟台灣各政黨、重要政治人物保持密切友好的關係，無論誰贏得選戰，AIT將持續與執政黨有很好的合作關係，美台夥伴關係獲得美國兩黨廣大支持，相信台灣的政黨也會很高興美台茁壯的友誼對雙邊人民會帶來很多利益，無論是誰贏得選戰，AIT都祝願大家好運，希望有更好的合作機會。

對於喜樂島等台獨團體推動台獨公投，孟雨荷表示，AIT無法談論台獨公投在台灣的合法性，要交由決策者或法官決定。美國對兩岸和平穩定有長遠利益，鼓勵兩岸都能進行有建設性的交流對話，共同尋求解決分歧的方式。反對任何台獨公投是美國長期以來的政策。

不過，孟雨荷也說，美國經常讚許台灣作為民主典範，台灣保障基本自由，也佩服台灣變成蓬勃發展的民主體制，常聽到40年前投票表決台灣關係法的美國會議員表示，台灣發展的民主體制跟美台茁壯的友誼已超乎當時的期望。

對於九二共識是否要做為兩岸對話的必要前提，孟雨荷指出，美國對兩岸未來的和平穩定有長遠利益，對九二共識或其他說法沒有特定立場，重要的是過程不會牽涉到文攻武嚇，任何試圖以和平手段以外的方式決定台灣的未來，都會被美國嚴重關切。至於未來美台是否會共同軍演，孟雨荷說，現在沒有相關訊息可以宣布，但美國始終致力於台灣的國防需求，按照台灣關係法提供防衛物資。（編輯：趙蔚蘭）1080311