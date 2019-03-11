大貓熊若要到高雄 陳吉仲：需經農委會同意

（中央社記者陳俊華台北11日電）中國大貓熊可能到高雄，農委會主委陳吉仲今天說，依野生動物保育法規定，野生活體動物要輸入，需經農委會林務局同意，且只能作為教育、研究使用等用途，呼籲多關心台灣瀕臨絕種的動物。

高雄市長韓國瑜將前往中國大陸做經貿交流，中國全國人大「台灣省代表團」代表、重慶籍的全國台聯副會長許沛提出贈送高雄市大貓熊的建議；高雄市政府昨天證實將成立小組，籌備迎接一對來自中國重慶動物園的貓熊「融融」、「雄雄」。

立法院經濟委員會今天審查108年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院農業委員會主管農業作業基金、農業特別收入基金，邀請農委會主委陳吉仲列席。

陳吉仲會前受訪時表示，這是屬於野生動物保育法及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）的規範，農委會將依相關規定辦理，其中野保法第24條規定，野生動物活體輸入，要經中央主管機關，也就是農委會林務局同意。

陳吉仲說，按照野保法規定，野生動物活體輸入無論到學校、公私立動物園，只能作為教育、研究使用兩個用途；未來會依地方政府送上來的計畫書再決定是否允許輸入。

陳吉仲強調，台灣有許多富有特色、瀕臨絕種的動物更需要大家去關心，像是台灣黑熊、石虎等，他願花更多精力、呼籲消費者多關心國內的野生動物，對生態環境會帶來更大的效益與關注。

媒體詢問，農委會依程序審查要多久時間。陳吉仲說，這不是單一中央主管機關能決定的，而是看地方政府提供的資料有沒有完整。（編輯：趙蔚蘭）1080311