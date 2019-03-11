公然聚眾將定義 法務部：刑罰不一定拉高

（中央社記者劉世怡台北11日電）內政部提報行政院建議「公然聚眾」定義幾人應明確，警方才好執法。法務部次長陳明堂今天說，將進行刑法妨害秩序章修法，刑罰是否相對性拉高，還不一定，目前為部會協商階段。

聯合報報導，各地群眾鬥毆事件頻傳，行政院長蘇貞昌下令各級警察機關上緊發條，警政署長陳家欽表示，刑事局已完成研擬防制聚眾鬥毆罪草案，將在本週行政院會提報，會儘速送立法院審議，這將是最有效且釜底抽薪的辦法。

陳明堂今天在法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮後，接受媒體聯訪做上述表示。

陳明堂指出，主要修法為刑法妨害秩序章中的第149條聚眾不解散罪及第150條公然聚眾施強暴脅迫罪，因警政署表示，實務面執法上有困難，若以社會秩序維護法的行政罰又無法阻止歪風，向上陳報給內政部，由內政部提報行政院建議「公然聚眾」構成要件應明確定義。

陳明堂說，刑法中在組織犯罪有立法例，聚眾是指3人以上，但是刑法149條及150條修法最終版本的聚眾人數到什麼程度，目前在部會協商階段，基本的架構沒有太大不同，刑罰是否相對性拉高，還不一定。

陳明堂表示，以刑法149條聚眾不解散罪為例，現行構成要件，不是多人公然聚集起來就會被抓，還須有警方三次到場要求解散，才達到構罪要件。（編輯：李亨山）1080311