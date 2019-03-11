去年疫苗短缺 監委要求衛福部促疾管署檢討改善

（中央社記者王承中台北11日電）監察院通過監委尹祚芊、楊美鈴的調查報告，針對去年發生流感、狂犬病等疫苗短缺情形，要求衛福部督促疾管署持續檢討改善。監委表示，未來國際疫苗市場供應不穩恐成常態，疾管署宜提早準備因應對策。

監察院今天發布新聞稿指出，監察院內政及少數民族委員會於日前通過尹祚芊、楊美鈴的調查報告，針對去年水痘、麻疹、狂犬病、B肝及流感疫苗缺貨情形，面對疫苗短缺現象恐成常態，疾管署應變措施有欠細膩周延，要求衛福部督促疾管署持續檢討改善。

尹祚芊、楊美鈴表示，去年流感疫苗因品質異常事件，確有短缺58.6萬劑（占當年契約採購量605萬劑的9.69%）供不應求現象發生。疾管署先前指出若遇疫苗短缺時有6項緊急應變措施足以因應，但實際印證流感疫苗品質異常所引發缺貨事件，卻仍感左支右絀，又徒增無謂的民怨，有再行檢討精進的必要。

尹祚芊、楊美鈴表示，疾管署宜衡酌未來國際疫苗市場供應不穩定的情勢，恐將成為常態現象，而能及早妥為籌謀研提有效得因應對策，以免影響國人疫苗接種率，造成國內防疫缺口，戕害整體防疫成效。

尹祚芊、楊美鈴也指出，疾管署在6項緊急應變措施中表示，會視疫苗短缺的緊急狀況，適時尋求外交管道支援。但從民國103年至今，從未採行此項措施，究竟是派不上用場，或是更凸顯台灣醫療衛生外交的險峻與困頓，值得疾管署與國人醒思。

對於推動國一女生人類乳突病毒疫苗接種服務政策，監委指出，國民健康署過去並無相關公費疫苗的管理經驗，衛福部宜妥為檢討調整國健署單獨承接人類乳突病毒疫苗接種業務的現況，以紓解其欠缺相關承辦經驗的困境。（編輯：趙蔚蘭）1080311