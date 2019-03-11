未阻擋中資買房 徐國勇：每年配額都未用完

（中央社記者王承中台北11日電）內政部長徐國勇今天表示，政府沒有阻擋中資買房，早在馬政府時期就已經開放，每年有土地13公頃、400戶的總量管制，但實施至今，中資只購買497戶，連每年的配額都沒用完。

徐國勇今天接受網路媒體專訪，針對高雄市長韓國瑜日前表示希望中央逐步放寬中資投資高雄房地產，徐國勇表示，馬政府時期就已經開放中資買房，每年有土地13公頃、400戶的總量管制，但實施至今，中資只有購買497戶。政府不但沒有擋，每年的配額都還沒用完。

對於行政院長蘇貞昌日前主持治安會報時表示，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

徐國勇指出，如果有鬥毆狀況發生，若是立即有效且確實處理，不僅不會換，還會記功。但若是處置慢吞吞、不確實又沒績效，讓酒客妨礙警察執行公務，這不能不處理。他說，「沒有處理好，當然要換」。

徐國勇說，從4日到8日的臨檢，共破獲598件案件，查獲3支手槍、抓到604個人吸毒，台北市還查獲6.8公斤的海洛英，讓民眾能夠安居，如果不能安居，怎麼樂業，台灣環境好，人家才願意來投資。

對於蘇貞昌上任後，外界形容內閣網紅化，是否是蘇貞昌指示？徐國勇表示，蘇貞昌沒有這樣的指示，只是要求各部會要利用各種多元管道宣導國家重要政策。(編輯：王永志)1080311