立委補選投票日近 卓榮泰：對選情有信心

（中央社記者楊思瑞台南11日電）民進黨主席卓榮泰今天下午到台南市陪同立法委員補選候選人郭國文拜票時表示，民進黨在這波立委補選的3個選區依原定節奏輔選，努力進行衝刺，對選民及選舉結果都有信心。

距離補選投票日剩下最後幾天，民進黨把握時間為郭國文衝刺選情。上午由前行政院長賴清德陪同拜票，下午由卓榮泰出馬，總統蔡英文預定晚間到選區善化慶安宮參香。

卓榮泰下午在車隊拜票行程前接受媒體訪問時表示，在這波立委補選3個選區中，台南經近期整合大有進展，對組織動員投票有幫助；新北市候選人余天擁有高知名度，支持者很熱情，選情持續樂觀；彰化沒有內部違紀問題，幹部們士氣高昂。

卓榮泰表示，民進黨會把握時間在3個選區進行最後衝刺，對選民與選舉結果都有信心。

面對媒體詢問外界質疑民進黨在選戰過程打出「恐中牌」時，卓榮泰說，民進黨長期關心、追蹤兩岸關係；一國兩制、九二共識、和平協議等議題都是事實、是「投降牌」，台灣應透過這次立委補選向中國宣示絕不妥協。（編輯：翁翠萍）1080311