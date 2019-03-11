宗教自由對話在台舉辦 受迫害者齊聚發聲

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」今天在台北登場，包括來自超過10個國家人士與會，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克特別介紹與會的宗教迫害受害者，並向他們致敬。

布朗貝克（Sam Brownback）昨天抵台訪問，並參加今天開幕的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。為期2天的會議邀請區域內國家代表與會，討論如何以更好的方式保障、推動宗教自由；這是印太地區所舉行的首場論壇，也是繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2018年7月於華府舉行的「推動宗教自由部長會議」後的第一個論壇活動。

布朗貝克今天於會議開幕式發表主題演講時表示，台灣是一個民主的成功故事、可靠的夥伴、世界上推廣善良的力量。台灣是提倡自由、開放印太地區的夥伴。

他表示，捍衛宗教自由是眼前很急迫的任務，需要現在就開始行動，並強調公民社會在推廣宗教自由扮演的重要角色。他在演講中特別介紹與會的宗教迫害倖存者，並向他們致敬；透過他們分享第一手經驗，可讓大家了解宗教自由受迫害的狀況，包括聲援維吾爾人運動（Campaign for Uyghurs）執行長阿巴斯（Rushan Abbas）、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁等。

布朗貝克也提到，被囚禁於中國監獄的牧師曹三強，並呼籲中國盡快釋放他。他指出，美國將中國、緬甸視為特別關注國，因為當地有嚴重的宗教迫害問題。

他說，全世界80%的人所處的地區，宗教自由受到限制，不能讓這樣的情形持續下去。他呼籲國際社會一起支持擁護宗教自由，並強調現在就要開始行動。

他指出，今天在台灣舉行論壇，未來也希望在蒙古、歐洲等地舉辦類似活動，藉由政府、宗教團體、公民團體合作推動宗教自由，促進社會繁榮發展，就像台灣一樣。他期盼達成自由勝過壓迫、信仰勝過恐懼等目標，希望全世界都能享有宗教自由。

此外，美國今年7月將再度舉辦「推動宗教自由部長會議」。媒體在開幕式後的記者會詢問，是否有可能邀請總統蔡英文或台灣官員出席會議，布朗貝克表示，感謝這項提議，會加以考慮；不過他認為，邀請曾經受到宗教迫害的講者分享他們的故事，會有比較好的效果。

會議主辦單位之一、台灣民主基金會表示，「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話」開幕典禮邀請超過200位國內外貴賓，其中有來自超過10個國家的80位國際來賓，包括緬甸、印度、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、巴基斯坦、泰國、美國、越南。（編輯：楊玫寧）1080311