台南輔選郭國文 蔡總統細數拚經濟成果

總統蔡英文（前右）11日晚間到台南善化慶安宮參香，隨後在廟前廣場發表談話，向鄉親力薦民進黨籍台南市立委補選候選人郭國文（前中）。中央社記者楊思瑞攝 108年3月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）總統蔡英文今天晚上到台南善化慶安宮參香，在廟前廣場開講細數多項政績與在台南的建設，力薦民進黨台南市立委補選候選人郭國文，盼郭國文當選，強化中央與地方的合作。

蔡總統晚間與郭國文、民進黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲等人一起到善化慶安宮參香，隨後在廟前廣場發表談話，現場擠進大批聞訊而來的民眾。蔡總統隨後到廟旁的冬瓜茶老店買冬瓜茶，邊喝邊稱讚，還與老闆和現場民眾親切閒聊，現場笑聲不斷。

蔡總統發表談話表示，常聽到有人說台南人沒有欠民進黨什麼東西。事實上台南人真的沒有欠；反而是民進黨很感謝長久以來這麼支持民進黨的台南人。民進黨在中央與台南執政，當然希望台南、甚至整個台灣都可以發展得更好。

蔡總統表示，台南展現了競爭力，吸引台積電決定將最新的廠設在台南；政府在高鐵台南站旁設置了沙崙綠能科學城計畫，中研院南部院區也設在這個地點附近。這些最先進的科技都可讓台南翻轉成為台灣的科技、綠能發展重鎮，使台南人感到光榮。

蔡總統說，自2016年上任後，這幾年的經濟成長率都維持穩定數字，沒有大起大落。台灣光是近兩個月以來，就吸引了新台幣374億元的投資案，而去年來台的觀光客是有史以來最多的。拚經濟、拚建設是實在的事，要花很多時間去做，現在成果已慢慢出來，民眾也能感受到政府的努力。

她說，充滿希望的計畫需要市長、立委一起配合中央來推動，讓年輕人能在家鄉找到優質的工作，希望台南民眾繼續支持民進黨，讓郭國文進入立法院，強化中央與地方的合作。

在結束善化慶安宮行程後，蔡總統一行人轉往善化農會，郭國文並在臉書開直播，邀請蔡總統推薦芝麻等在地農特產品，也吸引大批網友關注。(編輯:孫承武)1080311

總統蔡英文（前左3）11日晚間與台南市長黃偉哲（前左）、民進黨台南市立委補選候選人郭國文（前左2）等人一起到台南善化慶安宮參香，隨後到廟旁的冬瓜茶老店買冬瓜茶，現場笑聲不斷。中央社記者楊思瑞攝 108年3月11日