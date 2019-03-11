師大遭指動員助選 王金平：我應承擔所有責任

（中央社記者劉冠廷台北11日電）台師大學生會日前質疑校方動員助陣前立法院長王金平的總統參選記者會，王金平今天說，所有的起因，皆因他而引起，他應要承擔所有責任，對於造成母校的困擾，也深感抱歉。

台灣師範大學學生會日前發表聲明，指前立法院長、國民黨立委王金平宣布參選總統時，台師大教職員雲集，甚至動員親善大使，質疑校方動員人力助陣。

王金平晚間發出聲明稿表示，他自民國54年於台師大數學系畢業的那一刻開始，已無可避免成為師大的校友，他也始終以能成為師大校友為榮。自從決定參選後，感謝師大的師長們，認為他是值得託付與信賴的人，所以也給予許多的鼓勵與支持，這讓他畢業54年後，能以師大畢業的校友身份參選，感到格外的溫暖與驕傲。

王金平指出，身為「師大人」，宣布參選的第一步，勢必尋求母校校友的支持，這屬人之常情，對於有意參選總統的人而言，能爭取到全國人民的支持，才能取得為全民服務的機會。最近母校因他宣布參選總統而衍生的風波，他要感謝師大學生會、及立委黃國昌、徐永明的指教。

王金平表示，此次事件，他相信母校同仁在支持的過程中，難免因為年輕、熱情，而在處事上無法周圓，以致釀成風波，但他希望社會可以諒解，所有的起因，皆由於他有意參選總統而引起，他個人應該要承擔所有的責任，對於造成母校的困擾，也深感抱歉。（編輯：鄭雪文）1080311