王金平：當我拜託時 韓國瑜那一票不會給朱立倫

（中央社記者劉冠廷台北11日電）宣布參選總統的前立法院長、 國民黨立委王金平今天說，他與高雄市長韓國瑜是心意相通，當他去拜託韓國瑜時，韓國瑜那一票，不會投給前新北市長朱立倫。

王金平今天接受三立電視「新台灣加油」訪問，對於韓國瑜表態，不會領表參與黨內初選，市長要做滿四年，王金平認為，韓國瑜既承諾市長要做滿四年，正面解釋就是不會參選總統，不會離開市長職位。

至於會不會找韓國瑜幫忙黨內初選，王金平一秒神回，他與韓國瑜是心意相通，不必多言，「在紅塵中每個人都是選票」，該拜託的時候就要去拜託，「當我去拜託他的時候，他那一票不會去投給朱立倫」，「這是我的感覺」。

主持人廖筱君追問「會不會參選到底？」王金平表示，他只能說他有自信，一關一關一直過，打到明年1月都過，他是一定有自信，會參選到明年勝選。

但如果初選通過，卻被臨場換掉，怎麼辦？王金平並未正面回應，只說「假設性問題不回答」。

國民黨黨內總統提名方式雖已定案，但黨中央「徵召」強者參選的說法，卻從未停止過，對此，王金平強調，他選他的，他勇往直前，不必再去做多方面的揣測，因為揣測是虛假的，不要浪費精神在這事情上，做他該做的準備工作。

另外，王金平談到他跟台北市長柯文哲時表示，他們兩人就是朋友關係而已，沒有特殊的什麼關係，他對柯「是有一點互相疼惜的心情」，疼惜柯文哲有醫學的專業。

王金平說，他與柯文哲私下見過2次面，但沒有什麼政治目的，都是談論立法院、國家等事，柯文哲還稱他是台灣近代史上的一本活字典。

當被問到是否與柯文哲合作時，王金平說，柯文哲若要參選的話，也是競爭對手，如果柯文哲不選，他要選，那他都要向大家拉票。

至於是否考慮邀請柯文哲擔任副手，王柯搭檔參選2020？王金平則四兩撥千斤，自己都還沒獲得提名，就在說天邊的彩虹，現在說這些都太早了。（編輯：陸倩瑤）1080311