民進黨立委補選選情 蘇貞昌：形勢相當困難

（中央社記者范正祥台北12日電）中國國民黨立法委員曾銘宗今天在立法院質詢立委補選，他詢問行政院長蘇貞昌對於民主進步黨選情的看法。對此，蘇貞昌答覆，「形勢相當困難，所以看起來民進黨很努力。」

新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區及金門縣選區立委補選將於3月16日舉行投票。

立法院院會今天進行施政總質詢。曾銘宗質詢時說，16日就要補選4席立委，「請問院長，依照您的評估，現在執政黨的選情怎麼樣？」

蘇貞昌答覆，4席立委補選，民進黨在金門縣沒有提名，所以已經少1席了；其他3席，形勢相當困難，所以看起來民進黨很努力。

曾銘宗續問，萬一連三重（新北市第3選區）都選輸，「執政黨裡面會不會怪院長在這段期間，沒有把執政黨的氣勢拉起來？」

蘇貞昌答覆，他很努力為民眾做事，「老實說，我現在很少時間可以去輔選」，他說，「選舉的結果如果真的對執政黨不利，執政黨更要謙卑檢討。」

蘇貞昌表示，他擔任行政院長這50幾天來，真的認真在做事，謝謝立法院支持和立委很多指教，希望做好。「至於院長怎麼樣做，任命我的總統自有評斷。」（編輯：張均懋）1080312