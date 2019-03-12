蔡總統海洋民主之旅 21日出訪帛琉諾魯馬紹爾

（中央社記者顧荃台北12日電）總統蔡英文21日到28日將展開訪問太平洋友邦的海洋民主之旅，蔡總統將前往帛琉與諾魯進行國是訪問，並赴馬紹爾群島舉辦的首屆太平洋婦女領袖聯盟會議發表演說。

總統府上午召開記者會，外交部次長徐斯儉宣布，蔡總統的海洋民主之旅將於21日下午出發，同日晚間抵達帛琉；24日轉往諾魯訪問；26日前往馬紹爾群島，出席太平洋婦女領袖聯盟會議；預定28日傍晚返國，全程共8天7夜。

徐斯儉說，蔡總統出訪期間將分別會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）、諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa），與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine），對雙邊及國際議題交換意見，並於馬國舉辦的太平洋婦女領袖聯盟會議與諾魯國會發表演說。也將參觀台灣與友邦在醫療和農畜方面的雙邊合作計畫，宣揚以互利互惠的踏實外交精神，協助友邦達到永續發展目標理念。

隨同蔡總統出訪的訪團成員，包括國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、原住民委員會主委夷將．拔路兒與多位立委，也將安排在太平洋友邦從事醫療合作的醫衛機構和企業家同訪。

對於蔡總統原本也預定出訪太平洋友邦吉里巴斯，最後卻未排入行程，徐斯儉說明，外交部本來建議蔡總統出訪時間為24日到31日，且已獲得吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）與其他出訪國家同意，各國也都做了相應準備。但因總統府考量29日蔡總統要主持春祭國殤大典，因此重新調整出訪時間為21到28日。

徐斯儉表示，調整出訪時間後，帛琉與諾魯都願意調整配合，但不巧馬茂同時兼任南太平洋大學校長，這個時間剛好在斐濟主持畢業典禮，無法留在吉里巴斯國內，因此雙方達成理解，同意另外商定時間，再安排去訪事宜。

外交部政務次長徐斯儉（圖）12日上午在總統府宣布，總統蔡英文21日到28日將出訪太平洋友邦帛琉、諾魯，並赴馬紹爾群島參加首屆太平洋婦女領袖聯盟會議，展開海洋民主之旅。中央社記者鄭傑文攝 108年3月12日

至於總統此行是否過境其他地方，徐斯儉說，還在接洽當中，基於雙方默契與尊重，具體安排好後會再儘速公布。

徐斯儉說，蔡總統自從2017年的「永續南島，攜手共好」之旅，訪問友邦馬紹爾群島、吐瓦魯跟索羅門群島之後，一直希望能再度造訪太平洋友邦國家。

他說，去年11月帛琉總統雷蒙傑索訪台與蔡總統會面時，再度邀請蔡總統訪問，諾魯總統瓦卡也在今年1月訪台時，親自面交邀請函給蔡總統。馬紹爾群島首位女性總統海妮上任以來積極推動婦女權利，邀請同為女性領袖的蔡總統出席26日舉辦的首屆太平洋婦女領袖聯盟會議，擔任榮譽嘉賓與致詞。

他表示，為展現對太平洋友邦的重視，強化連結與友好關係，蔡總統展開海洋民主之旅，率團到帛琉與諾魯進行國是訪問；為表示對婦女議題的重視與對海妮的支持，蔡總統在國是訪問結束後，前往馬紹爾群島出席會議。

徐斯儉指出，台灣和這幾個友邦的共通點，包括都是四面環海的島嶼，重視海洋環境永續發展；其次是民主，都是民主體制國家，認同區域穩定的重要性。

他說，太平洋邦交國對台灣的國際參與總是給予充分支持，例如上個月在帛琉舉行的密克羅尼西亞元首高峰會議上，帛琉、諾魯、吉里巴斯、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦通過聯合公報，支持台灣在太平洋島國論壇峰會期間，享有與中國相同的公平待遇。

徐斯儉表示，不管從情感上與南島文化來看，太平洋友邦與台灣都存在密切連結，蔡總統這趟旅程將交流民主與永續發展的經驗，證明海洋不是阻隔，是連結彼此；也盼藉此讓民眾熟悉國際舞台上不斷為台灣發聲的好朋友。

這次是蔡總統上任後第六度出訪，也是第二次造訪太平洋友邦。2017年10月的「永續南島‧攜手共好」之旅，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島

台灣在太平洋地區共有6個友邦，包括吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島以及吐瓦魯。（編輯：林興盟）1080312